RC Strasbourg Mercato : Adrien Thomasson n’ira pas à Rennes

Désireux de jouer une coupe d’Europe la saison prochaine, Adrien Thomasson, milieu offensif du RC Strasbourg, a été proposé au Stade Rennais. Le SRFC ne serait cependant pas intéressé et préférerait recruter Wylan Cyprien.

Adrien Thomasson a été proposé à Rennes

Qualifié pour la Ligue des Champions pour la première fois de leur histoire, le Stade Rennais ne veut pas faire de figuration et compte bien se renforcer au mercato estival. Désireux de jouer l’Europe la saison prochaine, Adrien Thomasson aurait été proposé au SRFC. Une transaction qui ne devrait pas aboutir puisque le club breton ne serait pas intéressé par le milieu offensif de 26 ans. Les Rouge et Noir privilégieraient la piste menant à Wylan Cyprien de l'OGC Nice qui disposerait d’un bon de sortie.

Adrien Thomasson sort d’une saison pleine

Arrivé libre au RC Strasbourg en juillet 2018 en provenance du FC Nantes, Adrien Thomasson a exposé toutes ses qualités. Après un premier exercice convaincant avec 5 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées en 34 matchs de Ligue 1, le natif de Bourg-Saint-Maurice a confirmé cette saison, en ayant disputé 25 matchs pour un total de 8 buts et 1 passe décisive en championnat. Le numéro 26 strasbourgeois aura également connu ses premiers matchs européens, en disputant les tours préliminaires de Ligue Europa. Il aura été un élément important de la qualification face au Maccabi Haifa en marquant 2 buts et délivrant 1 passe décisive sur les deux confrontations. Adrien Thomasson, est en contrat avec le RC Strasbourg jusqu'en juin 2021 et sa valeur est estimée à 6,5 millions d'euros sur Transfermarkt.