Strasbourg : L’émouvant message de Dimitri Liénard à Grimm

Dimitri Liénard a tenu à rendre hommage à Jérémy Grimm. En fin de contrat en juin prochain, la natif d’Ostheim quittera l’Alsace au mercato estival, pour une destination encore inconnue.

Jérémy Grimm, l’un des artisans de la remontée du Racing

En fin de contrat et non prolongé, Jérémy Grimm va quitter le RC Strasbourg. Arrivé en Alsace en juillet 2013, le joueur de 33 ans est devenu l’un des chouchous de la Meinau notamment car il a participé à la belle remontée des strasbourgeois, du National jusqu’à la Ligue 1 et même les phases préliminaires de Ligue Europa. En 7 saisons, le milieu de terrain a pris part à 169 rencontres pour un total de 10 buts et 9 passes décisives.

Dimitri Liénard rend hommage à son coéquipier

« Pour faire simple, mon ami « Grimlins », un grand merci pour tout ces moments passés ensemble. Dans le football, les amis sont rares, mais durant ces années passées, une amitié s'est créée pour gravir tous ces échelons. » commence Dimitri Liénard. Se rappelant la remontée dans le monde professionnel, leurs premiers buts en Ligue 1 et d’autres anecdotes en dehors des matchs, Dimitri Liénard pense pouvoir en « écrire des lignes ». Une séparation seulement footballistique pour le natif de Belfort qui pense déjà à leurs « soirées du samedi ».

Pour finir, le milieu de 32 ans avoue avoir un regret, celui de « ne pas avoir vu le mur bleu te rendre hommage », il affirme cependant que lorsqu’il reviendra, « la Meinau t’accueillera comme un roi ». Au vu de l’amour que porte le public de la Meinau à Jérémy Grimm, il ne fait aucun doute que Dimitri Liénard à entièrement raison.