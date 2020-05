Tottenham : Serge Aurier «Pourquoi j’ai accepté le RC Lens»

Serge Aurier est bien connu en France et pas que pour sa célèbre vidéo contre Laurent Blanc du temps où il jouait au PSG. L’Ivoirien a évolué au RC Lens, le club de ses débuts, avant de rejoindre le TFC. Il est revenu sur ce parcours en expliquant comment il avait rejoint le RCL.

Serge Aurier, pourquoi il a opté pour le RC Lens

Ancien portier et capitaine des éléphants de Côte d’Ivoire, Boubacar Barry Copa est devenu animateur de sa propre émission sur Instagram. L’ex-portier du Stade Rennais et du KSK Lokoren et Louvain a invité Serge Aurier pour faire avec lui le tour de sa carrière. Les deux hommes ont évoqué les débuts du défenseur de Tottenham dans le foot. Serge Aurier fait savoir que le football pour lui a commencé à Villepinte. L’ancien joueur du RC Lens explique qu’il a fait un test chez les Sang et Or et que celui-ci s’était révélé non concluant avant un retournement de situation plus tard.

« Après une saison incroyable (à Villepinte), il y a eu beaucoup de recruteurs à nos matchs parce qu’on avait vraiment bien joué cette année-là. J’ai reçu beaucoup de propositions, mais j’ai préféré Lens parce que j’avais eu des échos sur le centre de formation », explique Serge Aurier avant d’ajouter : « J’ai eu la chance d’aller faire un essai (au RC Lens, ndlr), mais les choses ne se sont pas passées comme je le souhaitais. Je suis revenu dans mon club à Villepinte ou j’ai continué à jouer, à faire mes matchs. Après, il y a des recruteurs qui sont revenus à la charge. Pour moi c’était mort parce que l’essai avait été moyen. Ils m’ont suivi toute la saison et là je suis reparti, mais pas pour un essai, mais plutôt pour une signature. »

Après le RCL, le TFC pour le défenseur ivoirien

On connait la suite. L’ivoirien a ensuite rejoint Toulouse FC lorsque le RC Lens est descendu en Ligue 2. Le Toulouse FC vient d'ailleurs de descendre en Ligue 2 à l’issue de cette saison. Aurier a été capitaine du TFC avant d’être recruté par le PSG. Après 81 matchs joués au club de la capitale, il rejoindra Tottenham en 2017. Mais l’Ivoirien n’oublie pas le club de sa jeunesse, le RC Lens, qui lui a donné les codes du football professionnel.