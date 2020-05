OM : Crise, Jacques-Henri Eyraud a rencontré les supporters

Le président Jacques-Henri Eyraud et plusieurs membres de la direction de l’OM ont rencontré les responsables des associations de supporters mercredi dans un salon du stade Vélodrome. Le but était d’évoquer l’actualité de l’Olympique de Marseille et d’envisager les éventuelles difficultés à venir.

Jacques-Henri Eyraud et son staff face aux supporters

L’actualité de l’OM est allée très vite suite au licenciement surprise d’Andoni Zubizarreta. Un départ qui aurait pu avoir des conséquences négatives pour le banc olympien, car André Villas-Boas n’avait pas exclu d’abandonner le poste pour protester contre le départ de l’ancien directeur sportif. Ces tensions entre le technicien portugais et la direction phocéenne avaient alerté les supporters qui ont alors publié un communiqué lundi dernier pour réclamer le départ du propriétaire Frank McCourt et du président Jacques-Henri Eyraud. Ce dernier, accompagné de plusieurs membres de son staff, a donc tenu à rencontrer les représentants des groupes de supporters ce mercredi, mais La Provence indique que cette réunion était au programme depuis longtemps.

Le but de la rencontre avec les supporters

Selon le quotidien régional, l’objectif de ce rendez-vous entre Jacques-Henri Eyraud et les fans était de faire un point sur la situation actuelle de l’OM, très éprouvé par la pandémie de Covid-19. Les deux parties ont également échangé sur les possibles huis clos la saison prochaine. Les représentants des groupes de supporters ont posé beaucoup de questions aux responsables marseillais et les deux parties ont longuement échangé sur le communiqué très offensif publié lundi par les supporters.