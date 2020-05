ASSE Mercato : Angers SCO, offensive pour Angelo Fulgini

L’ ASSE serait sur la piste d’Angelo Fulgini d’Angers SCO. L’AS Saint-Étienne cherche en effet à combler le vide que Yohan Cabaye et Jean-Eudes Aholou, en fin de contrat, vont laisser.

L'ASSE a-t-elle transmis une offre au Angers SCO pour Fulgini ?

Pour renforcer son entrejeu, l’ ASSE aurait coché le nom d’Angelo Fulgini. Le jeune milieu de terrain d’Angers SCO serait même l’une des priorités des Verts cet été, selon Ouest France. L’AS Saint-Étienne aurait transmis une proposition au SCO et le joueur de 23 ans serait intéressé par l’offre stéphanoise, à en croire le quotidien régional. Angelo Fulgini n’a plus qu’un an de contrat en Anjou et son tarif sur le marché est estimé à 4 M€ par Transfermarkt. Un montant que l’ ASSE devrait négocier à la baisse, car Claude Puel a prévenu que le club ligérien ne recruterait plus de joueurs à 4 ou 5 M€.

Angelo Fulgini ouvert à un départ cet été

Après trois saisons passées à Angers SCO, le natif d’Abidjan (Côte d’Ivoire) est attentif à toutes les offres qui vont lui parvenir cet été. Il l’a ouvertement confié à L’Équipe la semaine dernière. « Je suis ouvert à tout. On verra selon les possibilités », avait-il laissé entendre. Angelo Fulgini révèle des discussions en cours avec les responsables angevins, en vue de la prolongation de son contrat. Toutefois, il laisse la porte grandement ouverte. « S’il y a des offres qui ne se refusent pas, je ne ferme aucune porte. Il faudra réfléchir », a-t-il indiqué. La cible de l’ ASSE a pris part à 20 matchs de Ligue 1 cette saison et a été titulaire 19 fois.