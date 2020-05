Mercato FC Barcelone : L'Inter envoie un message fort pour Martinez

L’Inter Milan ne cédera pas facilement Lautaro Martinez au FC Barcelone. Le directeur sportif du club milanais, Piero Ausilio, annonce que l'Argentin ne partira que si sa clause de 111 millions d'euros est payée.

111 millions sinon rien pour Martinez

C'est un secret de Polichinelle, Lautaro Martinez est la priorité du FC Barcelone pour le prochain mercato. Mais l’Inter n’a pas l’intention de faciliter la tâche du club catalan. Dans une interview accordée à Sky Italia, Piero Ausilio a fait savoir que le champion d’Espagne avait l'obligation de s'aligner sur la clause libératoire de l’attaquant de 22 ans : "Concernant Martinez, il n'y a qu'une seule façon de l'éloigner de l'Inter, c'est de payer sa clause. C'est une clause qui expire dans les premiers jours de juillet, donc elle ne va pas durer très longtemps. Et c'est la seule possibilité qui existe de ne pas voir Lautaro loin de l'Inter aujourd'hui. Pour le moment, nous ne discutons de Lautaro avec personne".

Coup de pression sur le Barça

Alors que la presse catalane écrit depuis des mois que le Barça et l'Inter négocient une formule avec du cash et des joueurs, Ausilio a répété que cette solution était à exclure : "De nombreuses équipes nous ont contactés pour parler du sujet Lautaro. Parmi elles, la plus décidée, avec laquelle nous entretenons des relations amicales et cordiales, est Barcelone. Je ne le cache pas. Et je sais que Barcelone sait parfaitement quelles sont nos intentions. L'Inter n'a pas l'intention de vendre Lautaro Martinez. Puis je répète, il y a une clause", conclut le directeur sportif de l'Inter Milan.

La possibilité de voir la saison prochaine Lionel Messi et Lautaro Martinez avec le maillot blaugrana s’éloigne peu à peu...