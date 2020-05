Mercato Real Madrid : 4 joueurs en échange de Paul Pogba ?

Paul Pogba avec le maillot du Real Madrid. Voilà l’un des rêves les plus convoités par Zinedine Zidane, sous le charme de l’ancien joueur de la Juventus depuis plusieurs saisons. Et l’Etat-Major madrilène est prêt à faire des folies pour combler le souhait de son entraîneur.

United pas vendeur...pour le moment

Selon Daily Mail et le Sun, la formation madrilène serait prête à échanger plusieurs de ses joueurs pour convaincre le club Mancunien de céder le champion du monde français. Quatre joueurs selon la presse britannique ! Il s’agit de Martin Odegaard, James Rodriguez, Lucas Vazquez et Brahim Diaz. Pour James Rodriguez et Lucas Vazquez, la tendance est claire. On leur montre la porte sortie depuis quelques mois et les intégrer dans la transaction peut s'avérer évident. Par contre, stupeur à la vue des noms de Brahim Diaz et Martin Odegaard, deux énormes potentiels avérés pour le futur du club Merengue. Après un exercice 2019-2020 tronqué par des blessures, le Français pourrait relancé sa carrière au Real Madrid. Cependant, et pour le moment, la position de MU n'a pas changé et Paul Pogba ne serait pas à vendre.

Paul Pogba estimé à plus de 100 millions d'euros

Un échange de joueurs semble être la seule solution pour espérer voir Paul Pogba évoluer au côté de Karim Benzema & Co la saison prochaine. En effet, suite à la crise économique que connait le monde du foot due à la pandémie de coronavirus, un transfert du champion du monde, estimé à plus de 100 millions d'euros, semble difficile à imaginer lors du prochain mercato.