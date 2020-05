Angers SCO Mercato : Moulin prépare la venue de Bernardoni

En attendant l’arrivée officielle de Paul Bernardoni au Angers SCO, en provenance de Bordeaux, Stéphane Moulin lui fait de la place.

Angers SCO : Paul Bernardoni N°1 devant Ludovic Butelle

Sauf retournement de dernière minute, Paul Bernardoni va porter le maillot d'Angers SCO cet été. Il devrait faire l’objet d’un transfert de Bordeaux qui ne compte pas sur lui. Et le gardien de but de la sélection des Espoirs de France ne viendra pas pour être mis en concurrence avec Ludovic Butelle (37 ans). Bien au contraire, il sera le N°1 dans les perches des Angevins. Stéphane Moulin l’a confirmé, sans citer son nom, dans des propos confiés à Ouest France. « Je l’ai prévenu Ludovic que je changeais son statut, de numéro 1 à numéro 2. Je lui ai donné des explications sur ce choix et aussi expliqué que nous souhaitions rajeunir le poste », a fait savoir l’entraineur d’Angers SCO. Un indice clair qui annonce l’imminence de la venue de Paul Bernardoni (23 ans). « On a bien mesuré le pour et le contre, et envisagé la suite aussi avec Butelle. On souhaite qu’il reste dans le projet comme numéro 2, pas qu’il parte », a expliqué le technicien de 52 ans ensuite.

Bernardoni transféré au Angers SCO par Bordeaux à 7 M€ ?

Pour s’attacher les services de Paul Bernardoni, les responsables du Sporting Club de l’Ouest ont sorti 7 M€ selon les indiscrétions du quotidien régional. En attendant l'officialisation de la transaction, ce transfert serait un record pour le SCO. Il faut dire que le portier formé à l'ES Troyes AC n’a jamais été dans les plans des Girondins. Recruté en 2016, il a passé les trois dernières saisons en dehors de Bordeaux, soit une saison (2017-2018) à Clermont Foot, puis deux exercices (de 2018 à 2020) au Nîmes Olympique, toujours en prêt. Notons que le portier natif d'Évry était lié au club au scapulaire jusqu'en 2023 et son coût est évalué à 5,5 M€ par Tranfermarkt.