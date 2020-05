Mercato PSG : Les confidences de Paredes pour Cavani

Dans une interview accordée à TNT Sports, Leandro Paredes s’est exprimé sur l’avenir d’Edinson Cavani. Le milieu de terrain a une nouvelle fois indiqué qu’il aimerait voir son coéquipier uruguayen défendre les couleurs du Boca Juniors.

Paredes réitère son envie de voir Edinson Cavani à Boca Juniors

Après sept années de bons et loyaux services, Edinson Cavani s’apprête à quitter le Paris Saint-Germain pour une nouvelle aventure. L’attaquant uruguayen n’a toujours pas prolongé son contrat expirant en juin prochain et devrait quitter gratuitement le PSG cet été. Très courtisé sur le marché des transferts, Edinson Cavani va-t-il finalement rebondir dans un championnat exotique ? On pourrait le supposer à la lecture des propos tenus par Leandro Paredes. Le milieu de terrain du PSG avait déjà fait savoir en février qu’il verrait bien El Matador au Boca Juniors et a réitéré ses paroles. « Quand nous en avions parlé, l’idée de jouer à Boca lui plaisait, mais c’est difficile pour l’instant. Moi, j’aimerais qu’il joue au Boca », a-t-il déclaré.

L’inter Milan à l’affût...

La volonté de Leandro Paredes est donc très claire, il aimerait voir son club formateur avoir un renfort du niveau d’Edinson Cavani. Mais cela s’annonce très compliqué, car l'ancien Napolitain reste l’un des meilleurs avants-centres au monde et pourrait poursuivre sa carrière à l'Inter Milan. Le club italien aurait déjà soumis une offre intéressante pour son transfert. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG se laissera-t-il tenté par un retour en Serie A ? Le club milanais attend toujours sa réponse.