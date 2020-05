OM, AS Monaco : Concurrence très serrée pour Olivier Pickeu

Débarqué du SCO Angers en avril dernier, Olivier Pickeu pourrait rebondir prochainement à l’OM ou à l’AS Monaco. L’Olympique de Marseille voudrait nommer l’ancien angevin directeur du football, alors qu’il serait ciblé par les Monégasques pour le poste de directeur sportif.

Olivier Pickeu en négociations avec l’OM ?

Andoni Zubizarreta parti, l’OM voudrait nommer un nouveau responsable dans son organigramme. Il s’agira cette fois de nommer un directeur du football. Jacques-Henri Eyraud souhaite que ce soit un homme capable de parler à la fois projet financier et projet sportif. L’heureux élu pourrait être Olivier Pickeu, ancien manager général du SCO Angers. Selon le Courrier de l’Ouest, les dirigeants de l'Olympique de Marseille auraient déjà approché Olivier Pickeu. Ces contacts auraient été facilités par l’ambassadeur marseillais Basile Boli, qui est une vieille connaissance de l’ex-responsable angevin.

L’AS Monaco également en lice pour l’ex-Angevin ?

Mais l’affaire n’est pas encore pliée par l’OM. Toujours d’après le média régional, l’homme de 50 ans serait également visé depuis un mois par l’AS Monaco, en quête d’un directeur sportif pour remplacer Michael Emenalo. L’intérêt des Monégasques pour l’ancien Scoiste est toutefois contesté ce jeudi par L’Equipe qui assure que « son arrivée continue d'être démentie au sommet de l'ASM où on fait état d'interrogations liées à son départ brutal d'Angers ». En effet, après 14 années au service du SCO Angers, Olivier Pickeu a été démis de ses fonctions de manager général pour des "fautes graves caractérisées et répétées, de nature à porter atteinte aux intérêts du club". Le quotidien sportif ajoute que l'ancien responsable angevin souhaiterait se relancer dans un club qui lui permettrait de « découvrir l'univers des Coupes d'Europe, en particulier de la Ligue des Champions »…