RC Lens Mercato : Monconduit, un coup du FC Lorient démasqué

Le RC Lens souhaite récupérer quelques joueurs clés d’Amiens SC relégué en Ligue 2. Thomas Monconduit en fait partie. Mais le Racing Club de Lens fait face à la concurrence de l’autre promu, le FC Lorient.

RC Lens : Monconduit plus proche du FC Lorient que du Racing Club ?

En plus de son ancien joueur Gaël Kakuta, le RC Lens a inscrit le nom de Thomas Monconduit sur son calepin. Les deux joueurs sont sous contrat à Amiens SC, mais le club relégué en Ligue 2 ne pourra pas les garder. Ils sont donc clairement sur le marché. Mais les Sang et Or ne sont pas seuls à vouloir faire leur marché au sein de l’effectif du club picard. Le FC Lorient figurerait parmi les prétendants du milieu défensif. Le club promu en Ligue 1 avec le RC Lens serait en pole position sur le dossier Thomas Monconduit. D’après les indiscrétions du Courrier Picard, « Thomas Monconduit se rapproche de plus en plus de Lorient ». Une sérieuse concurrence pour les Artésiens en quête de renforts pour aborder leur retour dans l’élite, bien armés.

Le RC Lens menacé par un club du Golfe pour Gaël Kakuta ?

Le quotidien régional croit également savoir que le RC Lens est également en difficulté sur le dossier Gaël Kakuta et révèle l’intérêt d’un club du Golfe sans le citer. Sportivement, le challenge lensois est plus intéressant, surtout que l'ailier a été formé à la Gaillette (1999-2007). Cependant, il faut rappeler que le joueur de 29 ans pourrait faire un choix intéressé. Il a déjà joué dans un championnat exotique en Chine, précisément à Hebei China Fortune (2016-2018). Rejoindre le Qatar ou les Émirats arabes unis ne serait pas surprenant de la part de Gaël Kakuta, pourvu qu’il y trouve son compte. Sous contrat avec Amiens Sporting Club jusqu’à fin juin 2022, la cible du RC Lens vaut 2 M€ sur le marché selon Transfermarkt.