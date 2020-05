Paris Saint-Germain : Marcin Bulka victime d’un accident

Marcin Bulka a été victime d’un accident de voiture dans la nuit de mercredi à jeudi. Le troisième gardien de but du Paris Saint-Germain va bien et n’est pas blessé, selon les médias polonais.

Marcin Bulka indemne après son accident de voiture

Grosse frayeur pour Marcin Bulka. Le gardien de but du Paris Saint-Germain a été victime d’un accident de voiture sur la route de Wyszogród, en Pologne. Mais plus de peur que de mal, puisque le portier de 20 ans est sorti indemne de ce carambolage, assurent les médias polonais. Toutefois, on ne peut pas dire autant de sa voiture. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent que sa Lamborghini jaune est sortie de la route et l’avant du bolide est sérieusement endommagé. La presse polonaise n’indique pas les circonstances exactes de cet accident.

Marcin Bulka cantonné à un rôle de remplaçant au PSG

Depuis son arrivée en France l'été 2019 en provenance de Chelsea, le gardien de but polonais doit se contenter d’un faible temps de jeu au Paris Saint-Germain. Marcin Bulka n'a disputé qu’un seul match de Ligue 1 cette saison. Gardien de bon niveau, une place de titulaire semble inaccessible pour lui au PSG. Keylor Navas reste le numéro 1 dans les cages du Paris Saint-Germain et est considéré comme l'un des meilleurs portiers au monde. Les dirigeants parisiens lui accordent une confiance totale.