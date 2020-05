Ex-OM : Balotelli, une déception pour le président de Brescia

Massimo Cellino a sorti des mots très durs pour qualifier l’expérience de Mario Balotelli à Brescia. L’ancien buteur de l’OM n’arrivera sûrement pas au bout de son contrat avec le club de Serie A.

Mario Balotelli sur le départ de Brescia cet été

Après 6 mois à l’OM (janvier-juin 2019), Mario Balotelli a signé l’été dernier à Brescia, promu de Serie A. Auteur de 5 buts en 19 matches de championnat avant l’interruption à cause du Covid-19, l’ancien buteur marseillais n’est pas parvenu à éviter la dernière place au classement à Brescia. Evoquant les manquements de l’ancien Niçois aux séances d'entraînements, le président du club italien s’est dit très déçu. Dans des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport, Massimo Cellino considère Mario Balotelli comme une « déception », quelqu’un qui « a déjà la tête ailleurs » et assure que c’est « également acquis » que dans sa tête, il n’est déjà plus à Brescia. L’ancien dirigeant de Cagliari a même lâché : « Avec la Serie B l'an prochain, le contrat de Balotelli prend fin. »

Quel avenir pour l’ancien buteur marseillais ?

Mario Balotelli n’arrivera pas à la fin de son contrat, valable jusqu’en juin 2022. Il va donc quitter Brescia, dernier de Serie A et à 9 points du premier non-relégable, le Genoa, avant la suspension imposée par la pandémie mondiale de Covid-19. Selon la presse transalpine, l’ex-attaquant de l'Olympique de Marseille pourrait rebondir au Brésil où plusieurs clubs, dont Flamengo, seraient attirés par son profil. La formation brésilienne s’était déjà signalé l’été dernier.