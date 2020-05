OL : LDC, un scénario catastrophique envisagé pour la Juve

L’ OL songe sérieusement au match retour de Ligue des Champions contre la Juventus. À la suite de Jean-Michel Aulas qui a exprimé une grosse inquiétude, Paolo Rongoni a dévoilé son plan secret contre les Turinois.

OL : La Juventus sera-t-elle mieux préparée que l'Olympique Lyonnais ?

Préparateur physique de l’ OL, Paolo Rongoni est certain, comme Jean-Michel Aulas, que l’Olympique Lyonnais se retrouvera en méforme face la Juventus. La Ligue 1 a été arrêtée définitivement et l’équipe de Rudi Garcia ne pourra pas se préparer comme il le souhaitait, avant d’affronter le club de Serie A en août. En Italie, la saison pourrait reprendre en juin, et si c’est le cas, la Vieille Dame se préparera lors des matchs de championnat, pour croiser Lyon dans deux mois. « Ils (les Turinois) arriveront sûrement en meilleur état après 12 matchs », a souligné le membre du staff technique de l’OL, sur la Radio Incontro Olympia. Vu la décision gouvernementale interdisant les matchs en France pour l’instant, Paolo Rongoni avoue que le club rhodanien « aura du mal à organiser des rencontres amicales ». Le technicien voit cela comme « le principal obstacle » avant d’affronter la Juventus.

Le rêve de Paolo Rongoni pour l'OL contre la Juventus

Toutefois, il n’avoue pas Lyon vaincu d’avance. Bien au contraire, il a sa petite idée sur le décisif match retour de quart de finale de Ligue des Champions. En effet, le collaborateur de Rudi Garcia rêve d’un scénario catastrophique pour Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers en Serie A. Selon lui, « la seule chose qui pourrait être bénéfique à l’OL est que les choses n’aillent pas bien à la Juve ». En effet, Paolo Rongoni souhaite « que la Lazio remporte le titre de champion » aux dépens de la Juve. Ce qui « créerait un tsunami interne » et permettrait aux Gones « d’avoir une chance en plus ». Pour conclure, le préparateur physique italien des Lyonnais souhaite « se retrouver en face d’une équipe de la Juventus qui a perdu le titre en Italie » et en proie au doute en interne. Ainsi, l’OL n’aura plus qu’à lui porter « le coup de grâce », comme rêvé par Rongoni.