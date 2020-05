Chelsea Mercato : Lampard voudrait signer Roman Bürki

Roman Bürki serait dans les petits papiers de Chelsea et de son entraîneur, Frank Lampard. Celui-ci n'a pas été convaincu par les performances de son gardien actuel, Kepa Arrizabalaga.

Roman Bürki à Chelsea, une volonté de Frank Lampard ?

The Sun révèle aujourd'hui que Kepa Arrizabalaga, le gardien que Chelsea avait acheté 80 M€ à l'Athletic Bilbao en 2018, n'aurait pas réussi à convaincre Frank Lampard cette saison. Ainsi, l'entraîneur des Blues chercherait une alternative au portier espagnol, et le média britannique avance qu'il l'aurait trouvé, il s'agirait de Roman Bürki. Alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat au Borussia Dortmund, le gardien suisse est estimé à 11 M€. Chelsea préparerait de son côté une enveloppe de 17 M€ pour faire céder le club de la Ruhr et lui subtiliser ainsi l'ancien gardien des BSC Young Boys.

L'international suisse (10 sélections depuis 2014) était arrivé en 2015 au Borussia Dortmund après une saison à Fribourg, afin de succéder à l'éternel Roman Weidenfeller (453 matchs avec le BVB entre 2002 et 2018). Depuis, il a gardé les buts du Borussia 202 fois. Cette saison, Roman Bürki a concédé 44 buts en 33 matchs toutes compétitions confondues (33 en Bundesliga, 11 en Ligue des Champions). Il a réussi à garder sa cage inviolée à 10 reprises en Bundesliga, 12 au total.