Ligue 1 : Daniel Riolo sans pitié pour Didier Deschamps

Daniel Riolo n’a pas apprécié la dernière sortie de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus a validé la décision de mettre fin à la Ligue 1 tout en fustigeant la reprise de la Bundesliga.

Didier Deschamps en prend cher après sa sortie

Muet jusqu’ici, Didier Deschamps a délié sa langue mercredi dans un entretien au Parisien. Le sélectionneur de l’équipe nationale s’est notamment exprimé sur le report, la suspension et la reprise des compétitions en Europe. Dans sa sortie, le coach des Bleus a salué la décision des autorités de mettre fin aux compétitions nationales. De même, le double vainqueur de la coupe du monde a sévèrement critiqué les mesures qui accompagnent la reprise de la Bundesliga. « Une incohérence », selon lui. Suite à sa sortie, le sélectionneur des Bleus s’est fait reprendre par Daniel Riolo. Sur le plateau de l’After Foot sur RMC, le consultant a vertement critiqué cette sortie médiatique de Deschamps.

« Il va dans le sens du vent comme dans sa carrière »

Daniel Riolo n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. Pour lui, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille et de la Juventus refuse toujours de sortir de son cocon. « Didier Deschamps il choisit Le Parisien, un média généraliste, il va évidemment dans le sens du vent et de l'autorité comme toujours dans sa carrière », a d’abord noté Daniel Riolo. Le consultant estime que le boss des Bleus a fait ce choix car il « n'aura aucune question dérangeante parce qu'il choisit à qui il parle, comme il l'a toujours fait ». S’agissant de la fin du championnat, le journaliste considère que le technicien « n'en a rien à caguer puisque tous ses joueurs cadres jouent à l'étranger, la Ligue 1 il s'en fout ! ». Comme quoi l’arrêt définitif du championnat continuera de faire couler beaucoup d’encre et de déchaîner les passions.