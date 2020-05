Montpellier : Laurent Nicollin « ne va pas faire du Aulas »

Laurent Nicollin, président du Montpellier HSC, estime que chaque club a ses spécificités. Le dirigeant montpelliérain ne souhaite pas se comporter comme son homologue lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui ne cesse de se plaindre de l’arrêt prématuré de la saison.

Laurent Nicollin évoque les spécificités de chaque club

A l’occasion d’un Facebook Live du Midi Libre, Laurent Nicollin a expliqué que la structure et la vision étaient différentes d’un club à un autre : « Chaque club a sa propre structure, sa vision. On est pas Saint-Etienne qui n’est pas Paris, qui n’est pas Monaco… » Le président de la formation héraultaise ne veut pas se poser en donneur de leçon, car « chacun a ses spécificités ». D’ailleurs le dirigeant pailladin est si pris par la gestion de son équipe qu’il n’a pas le temps de « s’occuper des autres ».

Le Montpelliérain envoie un tacle à Aulas

Laurent Nicollin a également dénoncé le comportement de Jean-Michel Aulas qu’il classe parmi les dirigeants qui « s’apitoient sur leur sort tous les deux jours en visioconférence à la Ligue etc », alors que le football n’est pas le plus important dans la vie. L’OL a fini 7e de Ligue 1 suite à l’arrêt prématuré de la saison. Une place qui ne permet pas aux Lyonnais de participer à une compétition européenne la saison prochaine. Jean-Michel Aulas se bat donc pour que la Ligue de Football Professionnel relance la saison. Le président montpelliérain ne soutient pas ce combat et assure qu’il « ne va pas faire du Aulas et ressasser en disant "on aurait dû, si on avait gagné nos dix derniers matchs" ».