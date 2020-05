RC Lens : Gervais Martel rend hommage à Guillaume Warmuz

Ancien président du RC Lens, Gervais Martel a gardé un souvenir indélébile de Guillaume Warmuz, emblématique gardien de but des Sang et Or. L'ex-dirigeant du RCL n'a que de mots élogieux en bouche pour l'ancien coach du FC Montceau Bourgogne (2017-2018).

RC Lens : Martel se souvient des exploits de Warmuz

Gervais Martel n'a pas oublié les exploits de Guillaume Warmuz au RC Lens. Dans un témoignage publié dans le journal de Saône-et-Loire, l’ex-dirigeant du Racing Club a apprécié l’état d’esprit de l’ancien portier du RCL. « C’était un gars déterminé, un grand pro. Il était à fond, en match comme à l’entraînement », a-t-il rappelé. Guillaume Warmuz a défendu le maillot Sang et Or de 1992 à 2003, soit 11 saisons consécutives en D1 devenue Ligue 1. Il était dans l’équipe sacrée Championne de France en 1998 et celle qui a remporté la Coupe de la Ligue en 1999. Le dernier rempart du RC Lens de l'époque était un joueur extraordinaire aux yeux de Gervais Martel. D’après l'ancien président du Racing Club de Lens, « il s’imposait naturellement, rassurait sa défense et son président ». Le natif de Saint-Vallier a évidemment ému le dirigeant et les supporters lensois avec ses arrêts décisifs. L’ancien patron du RCL le confirme d'ailleurs : « Quand il jouait, je n’étais pas inquiet. Il nous amenait du confort, de la sérénité ».

RCL : Warmuz, un sauvetage et une blessure inoubliables !

Aujourd’hui âgé de 50 ans, l’ancien gardien de but du club lensois a laissé un grand souvenir à Gervais Martel. « C’est évidemment le gardien qui m’a le plus marqué dans ma carrière de dirigeant », a-t-il déclaré, avant de se remémorer le grand sauvetage et la grave blessure (au genou, NDLR) de Guillaume Warmuz contre Montpellier HSC en 1996. « Il nous sauve, il se fracasse sur le poteau… C’est un sacrifice, à l’image du bonhomme », a témoigné le responsable de 65 ans. Après le RC Lens, Warmuz avait rejoint Arsenal et avait ensuite joué au Borussia Dortmund, puis à l'AS Monaco. Aujourd'hui entraîneur, il est sans club depuis son départ du FC Montceau Bourgogne (2017-2018). Avant ce club, il avait aussi entraîné l'AS Beaune.