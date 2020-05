OL : Christophe Revel, successeur de Grégory Coupet (off)

Après avoir annoncé le départ de Grégory Coupet à Dijon, l'OL tient son nouvel entraîneur des gardiens. Christophe Revel est l'heureux élu.

Christophe Revel quitte Halilhodzic et le Maroc pour l'OL

En mars dernier, Christophe Revel suivait Vahid Halilhodzic et intégrait le staff de l'équipe nationale du Maroc en tant qu'entraîneur des gardiens. Deux mois plus tard, sans même avoir pu diriger un entraînement des Lions de l'Atlas, il quitte la sélection marocaine et s'engage à l'Olympique Lyonnais. Un temps évoquée, la piste menant à Fabrice Grange n'est pas allée plus loin. L'entraîneur des gardiens de l'ASSE ne faisait pas partie de la short-list des candidats à la succession de Grégory Coupet révélée lundi par L'Equipe.

Christophe Revel était en concurrence avec Christophe Lollichon, qui officie à Chelsea, et Rémy Vercoutre, ancien gardien du club (114 matchs entre 2002 et 2014), aujourd'hui en poste à l'Impact Montréal. Revel, ancien gardien du Vannes Olympique Club, a entraîné les gardiens du Stade Rennais de 2009 à 2017. Il avait mis un terme à son aventure avec le SRFC lors de l'arrivée de Tomas Koubek alors qu'il prônait la titularisation d'Abdoulaye Diallo suite au départ de Benoît Costil. En 2018/2019, il rejoint Lorient mais Christophe Pellissier le débarque en arrivant au club l'année suivante. Depuis mars, il avait rebondit avec la sélection du Maroc.