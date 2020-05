AS Monaco Mercato : Everton, gros effort pour Djibril Sidibé

L’opération dégraissage annoncée à l’AS Monaco concerne notamment Djibril Sidibé, prêté à Everton avec une option d’achat. Le défenseur devrait rester chez les Toffees.

AS Monaco : Le coût de Djibril Sidibé baissé au profit d'Everton ?

L’AS Monaco veut réduire son effectif pléthorique cet été. Vu les effets de la crise de Covid-19, les responsables du Rocher seraient prêts à tout pour dégraisser. Le tarif de Djibril Sidibé par exemple pourrait être rabaissé pour permettre à Everton de le garder. C’est en tout cas ce que L’Équipe croit savoir. D’après les indiscrétions du quotidien sportif, « l’ASM est prête à baisser l'option d'achat de 14 M€ liée au prêt de Djibril Sidibé à Everton ». Ce dernier bénéficie de la confiance de Carlo Ancelotti, le manager du club basé à Liverpool. Pour preuve, il a disputé 24 matchs cette saison qui n'est pas terminée, dont 21 en Premier League. L’arrière latéral de l’AS Monaco s’est en effet imposé au sein de l’équipe d’Everton.

Une grande braderie en vue à l’AS Monaco ?

L’AS Monaco est durement touché par la crise de coronavirus. Le club accuse un énorme déficit dans son budget 2019-2020, du fait de l’arrêt définitif de Ligue 1. Pour renflouer ses caisses cet été et réduire son importante masse salariale, le club de la Principauté va mettre plusieurs joueurs sur le marché. En fin de contrat en juin 2021, Kamil Glik (32 ans) serait concerné par les départs. Prêtés aux Monégasques, Tiémoué Bakayoko (Chelsea), Adrien Silva (31 ans) et Islam Slimani (32 ans) de Leicester City ne seront pas retenus. Même les jeunes du club ne sont pas épargnés par la réduction de l’effectif. Prêté au FC Metz cette saison, Kévin N'Doram intéresse le RC Lens. Romain Faivre (21 ans) plait aussi au Stade Brestois. Et en cas d’offres, l’AS Monaco n’hésiterait pas à conclure leur transfert. Sans aucun doute, Olivier Pickeu, pressenti au poste de Directeur sportif, aura un gros chantier s’il dépose ses valises dans la Principauté.