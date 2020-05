FC Barcelone : Messi donne son avis sur la reprise de la Liga

Ses prises de paroles dans les médias sont très rares. Mais une chose est sûre, quand Lionel Messi du FC Barcelone donne une interview, vous pouvez être certain qu’elle sera quasiment relayée par tous les médias évoquant de loin ou de près l’actualité footballistique.

Pour Messi, un match à huis clos est "franchement troublant"

Le génie argentin a donné une interview à son équipementier, Adidas, dans laquelle le sextuple Ballon d’Or est revenu sur la crise du coronavirus et a évoqué la reprise du championnat d’Espagne à huis clos. "Vivre ou travailler dans une telle incertitude n'est jamais facile, surtout quand la situation est aussi inédite. On se demande tous quand on pourra retourner travailler, s'entraîner et participer à des compétitions. Dès qu'un joueur de football entre sur le terrain, il doit être concentré, c'est essentiel", affirme le meilleur buteur de l’histoire du FC Barcelone.

"Chacun doit se préparer et visualiser individuellement ce que peut donner un match sans supporters, car c'est très étrange. J'ai dû le faire pour un match à domicile et c'était franchement troublant. En même temps, c'est normal que la compétition reprenne de cette manière après la période exceptionnelle qu'on a vécue”.

"Hâte de reprendre la compétition"

L’attaquant vedette du FC Barcelone a admis que le contexte ne sera pas idéal, mais il souligne à juste titre la nécessité de faire des sacrifices en vue d’un retour progressif à la vie normale. "Il est question de clore la saison espagnole à huis clos, ce qui implique une série de défis. Techniquement, ce sera la même saison, mais je pense que chaque équipe et chaque joueur aura un ressenti différent. Je sais que ça fera bizarre au début, mais j'ai très hâte de reprendre la compétition”, conclut la Pulga.

Avec ou sans supporters, revoir Lionel Messi sur un terrain de football reste et restera un privilège pour nous simple commun des mortels. Vivement le week-end du 12 juin !