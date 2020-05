Stade Rennais Srfc - Mercato : Adrien Truffert signe 3 ans !

Adrien Truffert est un joueur de l’équipe professionnel du Stade Rennais SRFC. Le jeune défenseur né à Liège s’est engagé ce jeudi avec son club de formation, comme le précise un communiqué transmis à notre rédaction.

Srfc : Adrien Truffert, la nouvelle pépite du Stade Rennais signe pro

Le jeune français Adrien Truffert, résidant près de Chartres, tout juste âgé de 18 ans, a rejoint l’équipe professionnelle du Stade Rennais Srfc. Il était arrivé au centre de formation du club breton à ses 14 ans. « Joueur polyvalent, il évolue aussi bien au milieu que sur le côté en défense. » Adrien Truffert qui joue déjà avec les International tricolore et champion de France U17 et U19, a « gravi les échelons » en développant « ses qualités sur le terrain mais aussi en dehors. Un travail sérieux qui a été récompensé par une première convocation avec le groupe professionnel le 22 février dernier pour la réception du Nîmes Olympique au Roazhon Park », fait savoir le club dans son communiqué.

Julien Stéphan heureux pour son jeune protégé

Julien Stéphan, ancien patron de la formation du Srfc, à la base de cette signature de Adrien Truffert, s’est prononcé sur l’officialisation. « C’est une juste récompense de tous les efforts fournis depuis qu’il a intégré le centre de formation », déclare l’entraîneur de l’équipe première du Stade Rennais. « Cela vient récompenser une progression constante et un investissement constant de sa part. On est ravi qu’il ait paraphé son premier contrat professionnel. C’est un jeune que je connais très bien. Il a un très gros potentiel, un bon volume de jeu et un bon pied gauche. » Avec cette signature, Julian Stéphan débute le mercato du Stade Rennais dans son vivier. Clairement élogieux envers sa nouvelle pépite, le technicien des Rouge et Noir a ajouté : « Adrien est quelqu’un de très intelligent, il a une bonne mentalité. Il a de la polyvalence il peut jouer à différent poste, il a toute les qualités pour progresser et s’imposer dans un avenir proche au Stade Rennais F.C. »

Le jeune défenseur Adrien Truffert pour bousculer les grands ?

Adrien Truffert n’est pas peu fier d’avoir rejoint les grands du club qui l’a formé. Il a déclaré : « Je suis très heureux de signer mon premier contrat professionnel avec mon club formateur. J’ai toujours travaillé dans le but de m’entrainer avec le groupe professionnel et de signer au Stade Rennais F.C. C’est un rêve qui se réalise, à présent l’objectif est de prouver que j’ai mérité ce contrat, de gagner progressivement ma place au sein du groupe professionnel et de jouer. » Le jeune défenseur s’est permis un commentaire admiratif sur les prestations des cadors de l’équipe première du Srfc. « Je joue au poste de latéral gauche. Faitout (Maouassa) et Jérémy (Morel) ont tous les deux réalisés de belles choses au cours de la saison 2019-2020, forcément je me suis calqué sur eux pour avancer », confie le nouveau pro qui va probablement continuer de renforcer la réputation de son club formateur, considéré comme l'un des meilleurs de France.