ASSE Mercato : Après Krasso, Setigui Karamoko signe (Off)

Le mercato estival de l’ ASSE s’emballe. Après Jean-Philippe Krasso, c’est au tour de Setigui Karamoko de signer. Le jeune défenseur s’est engagé pour un an, ce jeudi 28 mai.

L' ASSE offre un premier contrat pro à Setigui Karamoko

À la suite du transfert de Jean-Philippe Krasso, en provenance d’Épinal, l’ ASSE a officialisé une deuxième signature. Setigui Karamoko, défenseur de 20 ans, est arrivé de l’AS Béziers en National 2. Il a paraphé un bail d’une saison, plus une année en option. Il s’agit évidemment d’un premier contrat professionnel que l’AS Saint-Étienne a offert à l’athlétique arrière (1,92 m). Il renforcera dans un premier temps l'équipe réserve des Stéphanois en National 3. La recrue se dit « très heureuse de signer son premier contrat professionnel dans un grand club comme l’ASSE ». « Ça représente beaucoup d’efforts et de sacrifices pour arriver jusqu’ici. Désormais, mon unique objectif est de redoubler d’efforts pour réaliser mon rêve de débuter dans l’élite et de poursuivre ma carrière au plus haut niveau », a-t-il déclaré.

Le coach de la réserve de l' ASSE apprécie le profil de la recrue

L’entraîneur de la réserve de l’ASSE a également réagi au recrutement de Setigui Karamoko. Il révèle que ce dernier a été suivi longtemps, avant de le faire signer. « C’est un joueur que nous avons pris le temps d'observer. Ses qualités techniques et athlétiques en font un défenseur solide dans les duels, performant dans la relance et efficace dans le jeu de tête », a souligné Razik Nedder. Selon les indiscrétions du technicien des Verts, le natif de Paris « n’est pas passé par un centre de formation et possède encore une belle marge de progression ». Setigui Karamoko a donc fait des efforts et sacrifices « dans le monde amateur pour franchir des paliers ».