OM : Rolando avait fait une prédiction sur André Villas-Boas

André Villas-Boas ramène l’OM en Ligue des Champions en terminant 2e de Ligue 1. Rolando, ancien défenseur central de l’Olympique de Marseille (2015-2019), n’est pas surpris et avait même fait une confidence à ses ex-coéquipiers olympiens.

Un bon parcours de l’OM cette saison

L’OM a fini 2e de Ligue 1 suite à l’arrêt prématuré de la saison. Pourtant, en début de saison, ce n’était pas évident. André Villas-Boas, arrivé sur le banc fin mai, héritait d’un groupe réduit et renforcé par seulement 3 recrues, à savoir le défenseur central Alvaro Gonzalez, l’attaquant Dario Benedetto et le milieu de terrain Valentin Rongier. Mais le technicien portugais a su tirer le meilleur de son effectif au point de finir 2e de Ligue 1. Un classement qui permet à l’Olympique de Marseille de retrouver la Ligue des Champions après 7 années d’absences.

Rolando avait prédit la performance d'André Villas-Boas

Si cette performance du coach lusitanien « a peut-être été une surprise pour beaucoup de gens en France… », elle ne surprend cependant pas son compatriote Rolando, comme il l’a expliqué sur les ondes de RMC Sport. L’ancien taulier de l’Inter Milan connaît bien ses anciens coéquipiers olympiens et savait « qu’avec leur qualité, de la confiance, et avec un entraîneur qui arrive à les faire se sentir importants, c’était possible ». Et pour tirer le meilleur des joueurs, « André est incroyable », a assuré Rolando qui avait été coaché par André Villas-Boas au FC Porto (2010-2011). Au cours de la saison, Rolando avait même confié à certains joueurs : « Si vous adhérez à ses idées, que vous donnez tout pour lui, il vous emmènera tout là-haut. »