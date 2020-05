OL : La Premier League reprend, Aulas relance Maracineanu

Jean-Michel Aulas n’a pas manqué l’occasion de relancer les autorités sur son combat pour la reprise de la Ligue 1. Dès l’annonce de la date de la reprise du championnat anglais, il a délivré un message pour la Ministre des Sports.

Jean-Michel Aulas supplie la Ministre des Sports

Jean-Michel Aulas n’a pas été suivi dans sa lutte pour la reprise de la Ligue 1. Le président de l’OL en veut aux autorités d’avoir mis fin à la saison alors que le championnat a repris en Allemagne et va reprendre en Espagne (le 11 juin) et en Angleterre (le 17 juin). Dès l’annonce officielle de la date du redémarrage de la Premier League, le dirigeant de l’Olympique Lyonnais a envoyé un message à la Ministre des Sports Roxana Maracineanu⁩. « La Premier League redémarrera donc le 17 juin. Madame la Ministre, permettez-nous de reprendre les entrainements dès le 2 juin, puis de jouer à huis clos dès juillet soit 15 jours après les Anglais et tous les autres », a écrit Jean-Michel Aulas sur Twitter.

Jean-Michel Aulas ne lâche pas l'affaire !

Cette semaine, le patron de l’OL a multiplié les appels au Gouvernement, à la Ligue de Football Professionnel (LFP) et à la Fédération Française de Football (FFF). Il avait même écrit une lettre ouverte à Roxana Maracineanu⁩ et au Premier Ministre Édouard Philippe. Un courrier évidemment relatif à la reprise de la Ligue 1 qu’il demande depuis le 30 avril, date à laquelle la LFP a établi le classement définitif et consacré la fin de l’exercice 2019-2020. N'ayant pas été suivi par les parlementaires (députés et sénateurs), Jean-Michel Aulas a un ultime recours devant le Conseil d'État, plus haute juridiction administrative française, le 4 juin.