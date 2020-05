Ligue 1 : Une première victoire pour Jean-Michel Aulas ?

Dans sa présentation de la phase 2 du déconfinement, le Premier Ministre, Edouard Philippe, a évoqué la situation des sports professionnels en France. La Ligue 1 est concernée.

Ligue 1, reprise des entraînements possible le 2 juin

Le 2 juin, la France va entamer la deuxième phase du déconfinement. Edouard Philippe en a présenté les contours, puis en a profité pour annoncer que les entraînements des sportifs professionnels pourront également reprendre, ce qui concerne directement les clubs de Ligue 1. Toutefois, un protocole sanitaire strict devra être scrupuleusement suivi.

La mauvaise nouvelle après la bonne pour Aulas ?

Cependant, les stades devront rester fermés jusqu'au 21 juin alors que, paradoxalement, piscines, parcs, salles de théâtre, bars et restaurants pourront rouvrir leurs portes dès le 2. Egalement contradictoire aux annonces qu'il vient de faire, l'ancien maire du Havre a déclaré "ne pas se prononcer sur les décisions des ligues et des fédérations" en argumentant qu'il "ne croit pas que pour le moment, le retour des compétitions soit venu". Finalement, si la reprise des entraînements peut-être une bonne nouvelle pour Jean-Michel Aulas, le fait de maintenir l'interdiction des matchs à huis clos alors que les principaux lieux de rassemblements rouvrent, pourrait une nouvelle fois faire monter l'ire du boss de l'OL. D'autant plus que la liste des championnats qui reprennent ne cesse de s'allonger.