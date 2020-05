Real Madrid : Gareth Bale fait une leçon aux supporters

Gareth Bale n'est plus en odeur de sainteté avec les supporters du Real Madrid qui le sifflaient régulièrement avant la suspension de la saison. L’international gallois a expliqué aux socios sa façon de voir les choses.

Real Madrid : Gareth Bale sifflé par les supporters

Gareth Bale n’est plus aussi performant qu’il l’était par le passé. Aussi, le milieu offensif affiche souvent un comportement qui ne montre pas son attachement au Real Madrid alors qu'il n'a pas forcément envie de partir, émargeant à 17 millions d'euros par an chez les Madrilènes. Pour toutes ces raisons, il était quelques fois la cible de sifflets des supporters madrilènes avant l'interruption de la Liga. « Il y avait 80 000 personnes dans le stade en train de me siffler, parce que je n'avais pas bien joué », s’est souvenu l’ancien joueur de Tottenham lors d’un direct avec le youtubeur Erik Anders Lang.

L'international gallois répond aux supporters

Selon Gareth Bale, c’est très mauvais de se faire siffler par les fans. Le joueur de 30 ans s’est rappelé que la première fois où il avait été la cible de sifflets de la part des fans, il ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. L’attaquant de l'écurie des Merengues voudrait que les supporters comprennent que siffler un joueur parce qu'il n'est pas performant « n'est pas bon pour la confiance en soi ». Pour Gareth Bale, au lieu de siffler un joueur qui « n'est pas dans un bon jour sur le terrain », les fans devraient plutôt le soutenir et l'encourager en le poussant à être « meilleur ».