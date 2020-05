Mercato OL : OM, Rudi Garcia à Lyon, Rolando fortement surpris

Rudi Garcia est parti de l’ OM en mai 2019. Il s’est engagé avec l’ OL seulement quatre mois plus tard. Son choix a fortement surpris Rolando, son ancien défenseur à l’Olympique de Marseille.

Mercato OL : Rolando n'imaginait pas Rudi Garcia chez le rival

Rudi Garcia, actuel coach de l’ OL, a eu Rolando sous ses ordres à l’OM entre 2016 et 2019. N’ayant pas réussi à qualifier le club phocéen pour la coupe d’Europe à l’issue de l’exercice 2018-2019, le technicien de 56 ans a été remercié alors qu’il lui restait encore deux ans de contrat. Le défenseur central portugais aurait parié sur toutes les destinations pour Rudi Garcia, sauf celle menant à l’ Olympique Lyonnais (OL). « Je ne m’attendais pas à ce qu’il parte à Lyon juste après avoir quitté l’OM », s’est étonné Rolando sur RMC Sport. « En allant chez un rival de l’ OM, il a un peu compliqué les choses… », a poursuivi le Portugais de 34 ans. Fort de son expérience, l’ancien arrière de l’ Olympique de Marseille estime que « c’est toujours compliqué lorsqu’un joueur ou un entraineur passe directement chez un rival ». Pour finir, Rolando a relativisé ses propos sur le choix de Rudi Garcia. Il reconnait que ce dernier « était libre », et que Lyon est « un bon club, européen et ambitieux ».

Quel bilan pour Rudi Garcia à l'OL ?

Rudi Garcia a été nommé entraineur de l' OL le 14 octobre 2019. Il avait remplacé le Brésilien Sylvinho, limogé le 6 octobre 2019, après le derby perdu contre le grand rival des Lyonnais, l'ASSE (1-0). En 32 matchs disputés, toutes compétitions confondues, son bilan est le suivant : 18 victoires, 5 nuls et 9 défaites. En 19 matchs dirigés en championnat, Rudi Garcia a enregistré 9 victoires, 4 matchs nuls et 6 défaites. La Ligue 1 (saison 2019-2020) a été arrêtée à la 28e journée et les Gones ont fini 7es. Ils ne sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions 2021. Cependant, ils pourront sauver leur saison s'il remporte la finale de Coupe de la Ligue contre le PSG ou s'ils vont au-delà des 8es de finale, en C1.