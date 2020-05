Schalke 04 : Malgré la crise, le coach David Wagner reste soutenu

Malgré la série cauchemardesque que traverse actuellement Schalke 04, le club a fait part de son soutien à son entraîneur David Wagner, auteur de performances peu convaincantes depuis le début de l’année 2020.

Schalke 04 derrière David Wagner malgré la 9e place

Neuvième et toujours candidat à l'Europe, Schalke 04 est un club en crise. Ses résultats sont catastrophiques depuis le début de l’année 2020. Les Knappens, qui n'ont engrangé que 7 points en 2020, n'ont plus connu de victoire depuis le 17 janvier dernier lors de leur succès 2-0 contre le Borussia Mönchengladbach. Depuis, le club reste sur 4 matchs nuls et 6 défaites. Il n'a marqué que 3 buts alors qu'il en a encaissé 23 sur la même période. L'attaque est au plus mal comme le confirment les statistiques. L'équipe entraînée par David Wagner n'a marqué que 5 buts en Bundesliga en 2020, ce qui est clairement peu pour un prétendant à une qualification directe pour l'Europe.

Malgré cette crise, l'entraîneur David Wagner a reçu le soutien de la direction de Schalke 04. Pour le directeur sportif Jochen Schneider, ce n'est qu'un contre-coup, une mauvaise passe. C'est ce qu'il a expliqué dans des propos relayés par L'Équipe. « Notre direction sportive, notre équipe d'entraîneurs et nos joueurs sont conjointement responsables de cette crise. Avec notre entraîneur David Wagner, nous avons débuté une relation en juillet 2019 pour emprunter une nouvelle voie. Nous l'avons bien fait jusqu'en janvier avec des matchs passionnants et un football attrayant [...] Pour diverses raisons, ce processus a été interrompu au cours des derniers mois. Il est important de souligner que ce processus a été interrompu, et non arrêté. Nous tirerons les bonnes conclusions de cette crise des derniers mois » a confié Schneider.