OM Mercato : Un plan en préparation pour attirer Mbaye Niang

Mbaye Niang a exprimé son souhait d’évoluer sous les couleurs de l’OM la saison prochaine. L’appel du pied de l’attaquant du Stade Rennais ne serait pas tombé dans des oreilles de sourd du côté des recruteurs de l’Olympique de Marseille.

Mbaye Niang fait un appel du pied à l’OM

Performant au Stade Rennais cette saison, Mbaye Niang (14 buts) ne manquerait pas de courtisans. L’international sénégalais serait notamment convoité en Bundesliga et en Premier League pour le mercato estival. Mais lors d’une récente sortie sur le plateau du Canal Football Club, l’ancien attaquant du Milan AC a révélé l'existence de contacts avec les recruteurs marseillais et a clairement fait savoir qu’il serait très heureux d’évoluer à l’OM la saison prochaine. Le buteur de la formation bretonne a ajouté qu’il admirait le public chaud bouillant du Vélodrome et qu’il accepterait même de baisser son salaire pour faciliter son transfert à l’Olympique de Marseille.

L’OM prépare ses arguments pour le Rennais

Le souhait de Mbaye Niang aurait été reçu 5/5 par les recruteurs olympiens. Selon Le Phocéen, des contacts entre le joueur de 25 ans, le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille existent bel et bien. Le site pro-OM explique que pour espérer signer l’ancien attaquant du Torino, les recruteurs marseillais auraient concocté un plan avec trois hypothèses. Jacques-Henri Eyraud et son staff pourraient accepter de payer les 15 ou 20 millions d’euros réclamés par les Bretons. Mais cette option ne serait envisageable qu’en cas de vente de joueurs à l’OM. Les deux autres options consisteraient en un prêt avec option d’achat ou en un paiement échelonné sur plusieurs mensualités.