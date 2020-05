Serie A : La date pour la reprise du championnat italien fixée

Plus de trois mois après sa suspension, le championnat italien va bientôt reprendre ses droits. Jeudi, les autorités italiennes se sont prononcées en faveur de la reprise de la Serie A.

Ce sera le 20 juin pour la reprise du championnat italien

Le mano à mano entre la Juventus de Turin et la Lazio Rome va se poursuivre. Les deux formations vont bientôt se retrouver pour l’épilogue de la saison 2019/2020 de Serie A. Réunies jeudi, les autorités ont donné leur aval pour une reprise du championnat italien en juin. « Le Comité technique et scientifique a donné son accord sur le protocole et la fédération m'a assuré qu'elle avait un plan B et un plan C. A la lumière de ces considérations, le championnat peut reprendre le 20 juin », a déclaré le Ministre des Sports Vincenzo Spadafora. Des formations avaient déjà signé leur retour à l’entraînement depuis quelques semaines dans ce sens. Après la Bundesliga qui se joue déjà, la Serie A va donc reprendre en juin comme ce sera également le cas de la Premier League et de la Liga.

Quels enjeux pour la reprise de la Serie A ?

Le championnat italien s’est arrêté à la 26e journée. Certaines formations comme l’Inter Milan ou l’Atalanta Bergame ont notamment un match en retard à rattraper. A 12 journées de la fin de la compétition, le Scudetto se dispute cette année entre la Juventus et la Lazio Rome. Dauphins des Bianconeri, les Biancocelesti sont décidés à priver les Turinois d’un neuvième sacre consécutif en Serie A. Les hommes de Simone Inzaghi ne comptent qu’un seul point de retard sur la bande à Cristiano Ronaldo. De leur côté, les Nerazzurri semblent déjà décrochés. Les poulains d’Antonio Conte accusent un retard de 8 points sur la Lazio, avec un match en retard certes. Avant le championnat, la Coupe d’Italie va marquer le retour du football dans le pays. La compétition doit reprendre le 13 juin avec les demi-finales Juventus-Milan AC et Naples-Inter.