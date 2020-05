Barça : Argentine, Diego Maradona se croit supérieur à Messi

Maître à jouer du Barça, Lionel Messi est considéré par de nombreux spécialistes comme le meilleur joueur de l’histoire. Diego Maradona rejette cette opinion et expose les raisons de sa supériorité par rapport à la Pulga.

Lionel Messi, meilleur joueur de l’histoire ?

Lionel Messi fait les beaux jours du Barça depuis une quinzaine d’années. Plusieurs fois vainqueur de la Liga, le génie argentin a déjà remporté la Ligue des Champions 4 fois avec l'écurie barcelonaise. Auteur de plus de 600 buts dans sa carrière, le capitaine de la formation catalane est le joueur qui cumule le plus de Ballon d’Or avec 6 consécrations. Sa longévité au sommet de la planète foot, qu'il domine depuis une douzaine d'années, n’est pas moins impressionnante. Pour toutes ces raisons, de nombreux spécialistes et observateurs considèrent l'Argentin Lionel Messi comme le meilleur joueur de l’histoire.

Diego Maradona supérieur au capitaine catalan ?

Diego Maradona ne pense pas que son compatriote Lionel Messi soit le meilleur joueur de l’histoire. Dans un post sur son compte Instagram, le vainqueur de la coupe du monde 1986 s’est présenté comme le N°10 qui a vraiment marqué le football argentin et que les Argentins n’oublieront jamais. L’ancien Napolitain a également expliqué qu’il ne fallait d’ailleurs pas comparer son époque avec celle de maintenant. Selon El Pibe de Oro, à son époque, le football était beaucoup plus difficile qu’actuellement où les joueurs sont placés dans des conditions plus aisées pour évoluer. « C'est pourquoi je dis aux journalistes, qui aujourd'hui font mille comparaisons, mille statistiques, à ceux qui pensent avoir découvert le football, que ce n'est pas comparable (les deux époques, ndlr). Ce n'était pas comme ça avant. Tout était différent. Les terrains, le ballon, les crampons, l'arbitrage, l'entraînement, la nourriture, les médicaments, le journalisme, les médias, les transports, les hôtels, le reste », a argumenté Diego Maradona.