OL, PSG : Aulas loue l'engagement de Nasser Al-Khelaïfi

Jean-Michel Aulas, le président de l’OL a reconnu la disponibilité et l’engagement de son homologue du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, dans cette crise de Covid-19.

OL : Aulas a aimé l'esprit de solidarité du patron du PSG

Jean-Michel Aulas a mis balle à terre, entre lui et le patron du PSG. La crise sportive et économique soulevée par la pandémie de coronavirus a rapproché les positions des deux dirigeants. En tout cas, le patron de l’OL a apprécié l’implication et l’apport de Nasser Al-Khelaïfi, lors des rendez-vous pour trouver une solution au football français, surtout pendant les négociations pour les Droits TV. Et cela a marqué Jean-Michel Aulas. « Il a été hyper présent. J’ai découvert un Nasser qui voulait pendant cette crise absolument jouer un rôle de solidarité », a-t-il souligné dans Le Parisien. De l’avis de Jean-Michel Aulas, le boss du Paris Saint-Germain « a fait des efforts fantastiques et a été présent dans toutes les réunions ».

Al-Khelaïfi impliqué dans les négociations avec Canal+

Et ce n’est pas tout ! « Nasser Al-Khelaïfi a essayé de trouver des solutions à son niveau, il a fait le maximum pour aider le football français », a fait remarquer le dirigeant de l’OL. Il faut rappeler que le responsable qatari avait été coopté dans un groupe de présidents de clubs par le bureau de la LFP, afin de négocier les droits télé avec les diffuseurs de la Ligue 1. Il avait été associé à ses homologues : Olivier Sadran (Toulouse FC), Jacques-Henri Eyraud (OM) et Jean-Pierre Rivère (OGC Nice), afin de tenter de convaincre la chaîne cryptée Canal+ de verser la somme due pour les matchs diffusés avant la suspension des championnats.