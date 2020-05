RC Lens Mercato : Kévin N’Doram au RCL, nouveau rebondissement

Contrairement aux affirmations de L’Equipe, Kévin N’Doram ne serait pas proche du RC Lens. Pour Manu Lonjon, le jeune milieu de l’AS Monaco devrait plutôt poursuivre sa carrière au FC Metz où il était prêté la saison dernière.

Mercato RCL : Kévin N’Doram encore loin du RC Lens ?

Du nouveau dans le dossier Kévin N’Doram. Le milieu de terrain de l’ AS Monaco est convoité par deux clubs de l’élite française pour le mercato de cet été. Le FC Metz et le RC Lens chercheraient à s’offrir le milieu défensif de 24 ans. Alors que L’Equipe révélait que le joueur a une préférence pour les Sang et Or, il en serait tout autre. Sur Twitter, Manu Lonjon a estimé que c’est le contraire. « Des informations que j’ai, Kevin N'Doram (Monaco) serait bien plus proche de Metz que de Lens… À suivre », a indiqué le journaliste spécialiste du mercato. De quoi rebattre les cartes pour le milieu sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en 2023.

Kévin N’Doram parti pour rester au FC Metz ?

À en croire les informations de Manu Lonjon, Kévin N’Doram voudrait poursuivre l’aventure en Moselle. Le joueur était prêté au FC Metz la saison dernière. Il était l’une des satisfactions du 15e de Ligue 1. Bernard Serin exprimait déjà le vœu de conserver le Monégasque au-delà de son prêt. Interrogé par Direct FM, le président messin confiait avoir trouvé un accord avec le club de la Principauté pour le transfert définitif de N’Doram. Le dirigeant mosellan n’attend plus qu’un accord avec le milieu de terrain pour officialiser son transfert définitif vers son club. Avec le FC Metz, Kévin N’Doram a pris part à 20 matches de Ligue 1, dont 19 comme titulaire cette saison. Une signature en faveur de ce club lui permettrait de garder ses chances de jouer plus souvent étant donné qu'il a déjà convaincu le staff technique de Metz cette saison. Le risque d'échec du RCL sur cette piste est donc bien réel et bien grand.