ASSE - Mercato : Demirovic répond cash à l’AS Saint-Étienne

Annoncé comme une des cibles de l’ ASSE, Ermedin Demirovic, attaquant du FC Saint-Gall en Suisse, a répondu au prétendu intérêt des Verts.

ASSE : Demirovic met la question de son avenir en attente

L’ ASSE vient de recruter l’avant-centre Jean-Philippe Krasso. Bien avant la signature de ce dernier, le nom de Ermedin Demirovic avait été associé au club ligérien. Appartenant au Deportivo Alavés, le Germano-Bosnien est prêté à FC Saint-Gall en Suisse. En plus de l’AS Saint-Étienne, son profil plairait également à des clubs allemands. En effet, le joueur de 22 ans est né en Allemagne, précisément à Hambourg où il a démarré sa formation. Il a ensuite intégré le centre de formation du RB Leipzig entre 2014 et 2017, avant d’être lancé par le club de Saxe, puis recruté par Alavés. Réagissant à la rumeur sur son avenir, Ermedin Demirovic confirme que « beaucoup de choses ont été écrites » dernièrement le concernant, « mais tout cela est hors de propos pour le moment ». En effet, Ermedin Demirovic reste concentré sur son club, actuel leader de la Super League suisse après 23 journées.

Ermedin Demirovic préoccupé par le titre de champion suisse

Notons qu’une réunion décisive se tient ce vendredi 29 mai, afin de décider de la reprise du championnat en Suisse et des nouvelles dates. « Nous avons besoin d’un soutien complet pour continuer exactement là où nous nous sommes arrêtés. L’histoire n’est pas encore terminée », a écrit la cible de l’ ASSE, dans un message lancé aux supporters du FC Saint-Gall, sur son compte Twitter. Il faut noter que Ermedin Demirovic est le meilleur de son équipe et le 2e meilleur buteur du championnat avec 9 buts et 4 passes décisives en 16 matchs disputés. Lié au Deportivo Alavés jusqu’en juin 2021, il vaut près d’un million d’euros sur le marché selon l’estimation de Transfermakt.