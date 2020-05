Sur les antennes de RMC Sport, Rolando a déclaré avoir découvert un phénomène dans les rangs de l’ OM. Selon l’ancien Marseillais (2015-2019), c’est le jeune Boubacar Kamara, destiné à une grande carrière.

OM : Boubacar Kamara, un joueur « hors norme » ?

Rolando évoluait encore à l’ OM lors des débuts de Boubacar Kamara en 2015. Dès leur première rencontre, le défenseur central portugais est tombé sous le charme du jeune Olympien. « Ce gamin est un phénomène », s’est enflammé l’ancien taulier des Phocéens au micro de la radio sportive avant d'expliquer : « Quand il a commencé à s’entraîner avec nous, il avait 15 ans. Et dès le premier jour, j’ai dit: « Non, mais ce petit-là, va être un grand joueur. » Rolando assure que Boubacar Kamara « est le genre de défenseur central » qu’il apprécie parce qu’il est très talentueux, travailleur, réceptif aux conseils des aînés et avec un énorme potentiel et une grande marge de progression.

Le minot de l'Olympique de Marseille déjà taille patron ?

L’ancien du FC Porto estime que, pour toutes ces qualités, le défenseur marseillais de 20 ans sera sûrement un grand joueur et fera une brillante carrière. D’ailleurs, Rolando ne doute pas d'une prochaine convocation de Boubacar Kamara en Équipe de France par Didier Deschamps. « Je lui ai déjà dit: "Dans quelques années, tu m’inviteras pour aller voir tes matches en équipe de France et je pourrai dire que j’ai joué avec toi quand tu avais 15 ans." », a confié le Portugais avant de conclure : « J’en suis sûr et certain. Il est très bon, en plus d’être une bonne personne. C’est mon petit. »