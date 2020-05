OGC Nice Mercato : Les aiglons veulent Konstantinos Tsimikas

Désireux de doubler le poste de latéral gauche au mercato estival, l’OGC Nice songerait à Konstantinos Tsimikas. Le défenseur de 24 ans est sous contrat avec l’Olympiakos jusqu’en juin 2022.

Nice est à la recherche d’un nouveau latéral gauche

Riza Durmisi, dont le prêt arrive à échéance, ne sera pas conservé, et va retourner à la Lazio Rome. L’OGC Nice, qui n’aura plus que Stanley Nsoki comme latéral gauche de métier, chercherait à doubler ce poste et aurait déjà trouvé sa cible principale en la personne de Konstantinos Tsimikas. Julien Fournier, le directeur du football du Gym, se serait même rendu à Athènes pour négocier avec les dirigeants de l’Olympiakos en vue d’un potentiel transfert. Selon Transfermarkt, le natif de Thessaloniki est estimé à 3,5 millions d’euros, une faible somme pour les aiglons qui disposeraient d’une enveloppe de 80 millions d’euros. Récemment, Konstantinos Tsimikas a également été suggéré à l’Olympique de Marseille par Mathieu Valbuena.

Konstantinos Tsimikas, un des plus grands espoirs grecs

C’est lors de la saison 2017-2018 que Konstantinos Tsimikas s’est révélé. Alors en prêt à Willem II, l’international grec (3 sélections) a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues. A son retour à l’Olympiakos, celui-ci a pu grapiller du temps de jeu en disputant 28 matchs la saison dernière et 37 cette actuelle saison. Sous le maillot du Thrýlos, le joueur de 24 ans a également délivré 12 passes décisives en 77 rencontres.