Girondins : Jaroslav Plasil revient sur ses années bordelaises

Joueur des Girondins de Bordeaux entre 2009 et 2019, Jaroslav Plasil est revenu sur son dernier match à domicile. Un souvenir qui restera ancré dans sa mémoire.

Jaroslav Plasil, une légende des Girondins

Arrivé en juillet 2009 en provenance du CA Osasuna, Jaroslav Plasil est aujourd’hui une légende des Girondins de Bordeaux. Prêté au Catania Calcio lors de la saison 2013-2014, le milieu de terrain a évolué sous le maillot du club au Scapulaire pendant 9 saisons. Avec Bordeaux, l’ex-international tchèque (103 sélections, 4ème joueur le plus capé de République Tchèque) a disputé 367 matchs, ce qui en fait le 7ème joueur le plus capé de l’histoire du club. Celui-ci en aura profité pour inscrire 20 buts et délivrer 43 passes décisives. En Aquitaine, Jaroslav Plasil a gagné la Coupe de France 2013, le Trophée des Champions 2009 et aura connu une finale de cette même coupe en 2013 ainsi qu’une finale de Coupe de la Ligue en 2010. Lors de sa première saison, il a également été jusqu’en quarts-de-finale de Ligue des Champions, s’inclinant face à l’Olympique Lyonnais.

« C’était juste exceptionnel »

Souvent critiqué lors de ses deux dernières saisons, Jaroslav Plasil a tout de même eu le droit à un bel hommage, lors de son dernier match à domicile le 18 mai 2019 face au Stade de Reims. « Je ne m’attendais pas du tout à avoir un hommage comme ça, tout le monde était exceptionnel avec moi » explique le natif d’Opočno à Girondins.News. Un souvenir qui restera impérissable pour « Jaro » qui déclare que « se battre pendant 9 ans pour ce Scapulaire c’était vraiment quelque chose d’exceptionnel ».