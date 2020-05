PSG Mercato : Bouleversant plan du Real pour Mbappé et Haaland

Le Real Madrid ne laissera pas le PSG bénéficier longtemps seul du talent de Kylian Mbappé. Idem pour le Borussia Dortmund avec Erling Haaland. Le club espagnol prépare des offensives d’envergure en direction de ses deux joueurs qu’il veut associer à Eden Hazard dans son onze.

PSG Mercato : Kylian Mbappé, Paris inquiété par le Real Madrid ?

Longtemps annoncé aux trousses de Kylian Mbappé, le Real Madrid ne démordrait pas avec son intention de débaucher l’international français. Alors que le monde du football a été touché de plein fouet par la crise de covid-19, et que tous les clubs européens ont désormais des problèmes d’argent, le club espagnol fait des projections sur le buteur du PSG. En effet, le contrat de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain prendra fin le 30 juin 2022. La stratégie du Real Madrid, selon AS, est de faire une offre au PSG la saison prochaine, sachant qu’il ne restera plus qu’une année de contrat à l’ancien Monégasque en ce moment-là. Le Paris Saint-Germain, qui n’aura probablement pas encore prolongé le joueur, serait quasi obligé de le vendre au risque de le voir partir gratuitement à la fin de la saison 2022. Kylian Mbappé n’a jamais caché à ses proches que le Real Madrid était le club de ses rêves et que travailler avec Zinédine Zidane est pour lui une occasion d’atteindre un niveau de performance encore plus élevé.

Erling Haaland, le Borussia Dortmund plus en sécurité que le PSG ?

Le PSG ne devrait pas être la seule victime du Real Madrid. Le club espagnol vise également Erling Haaland du Borussia Dortmund. Contrairement au PSG à qui le Real pourrait forcer la main pour Kylian Mbappé, le club allemand a une durée de contrat plus confortable avec son joueur (30 juin 2024). Seulement, cette source indique qu’il existe un «accord verbal» entre l’agent Mino Raiola, représentant des intérêts de Erling Haaland, et le Real Madrid. Mais une chose est certaine, Dortmund serait prêt à refuser le départ de son buteur norvégien du Signal Iduna Park jusqu'en juin 2022.

Le média espagnol indique que les fans du Real Madrid poussent pour les signatures de ces deux prodiges du football européen. Ils rêveraient de leur association avec le Belge Eden Hazard, un trio qui pour eux peut repositionner durablement le Real Madrid au sommet de l’Europe. Le mercato 2021 pourrait donc être une période assez stressante pour les dirigeants du PSG qui ont toujours du mal à convaincre Kylian Mbappé de signer un nouveau contrat. Avec la crise de covid-19 qui a montré que même le Paris Saint-Germain pouvait être touché par des soucis d’argent, plus rien ne peut être écarté à l’avenir.