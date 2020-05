OM Mercato : Directeur du football, Eyraud a un grand favori

L’ OM est en quête d’un directeur du football. Le président Jacques-Henri Eyraud saurait déjà qui nommer à ce poste dans l’organigramme de l’Olympique de Marseille.

L’ OM en quête d’un directeur du football

L’ OM cherche à combler le vide laissé par le départ d’Andoni Zubizarreta, démis de son poste de directeur sportif olympien il y a quelques jours. Mais cette fois, il ne s’agit pas de nommer un nouveau directeur sportif, mais un directeur du football. Selon le président Jacques-Henri Eyraud, dans une récente tribune via le réseau social LinkedIn, la cible visée devrait avoir le profil d’un responsable capable de parler à la fois projet financier (vente de joueurs, recrutement de jeunes joueurs prometteurs destinés à être revendus plus cher…) et projet sportif (valorisation des joueurs formés à la Commanderie…)

Olivier Pickeu favori pour le poste ?

Pour trouver l’oiseau, l' OM s'est tourné vers un cabinet de chasseurs de têtes basé à New York. Plusieurs candidats seraient chauds pour occuper le poste. Mais selon les informations de La Provence ce vendredi, le président marseillais voudrait confier le poste à Olivier Pickeu, débarqué de ses fonctions de manager général du SCO Angers après 14 années de service. Pourtant, l’ancien Angevin est annoncé sur les tablettes de l’AS Monaco, en quête d’un directeur sportif pour remplacer Michael Emenalo. Mais le quotidien régional indique qu’Olivier Pickeu serait réticent à l’idée de travailler avec le vice-président monégasque Oleg Petrov, qui ne serait pas du genre à laisser les mains libres à ses collaborateurs.