OM Mercato : 3M€ en préparation pour une perle de Ligue 2 ?

L’ OM devra recruter malin lors du mercato estival en raison de ses moyens financiers limités. Pour ce faire, les recruteurs de l’Olympique de Marseille seraient déjà sur une pépite évoluant en Ligue 2 et qui pourrait être signée contre un chèque de 3 millions d’euros.

L’ OM aux trousses de Vagner Dias ?

André Villas-Boas souhaite que l’ OM signe de nouveaux joueurs cet été pour accroître ses chances de faire une bonne participation en Ligue des Champions. Mais depuis l’été dernier, l’Olympique de Marseille vit une crise financière, aggravée par la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Cependant, les recruteurs olympiens ont un plan pour exaucer le souhait de leur entraîneur, à savoir viser des joueurs prometteurs et pas chers. Dans cette optique, l’ OM aurait déniché Vagner Dias, joueur de l’ASSE prêté sans option d'achat à l’AS Nancy-Lorraine (Ligue 2) l’été dernier. Dans son édition du jour, L’Est Républicain assure que les recruteurs phocéens sont tombés sous le charme de l’international cap-verdien de 24 ans et sont chauds pour le signer lors du mercato estival. L’AS Saint-Etienne envisagerait de le céder en échange de 3 millions d’euros, une somme accessible aux finances olympiennes malgré la crise économique.

Concurrence massive pour la pépite stéphanoise ?

Mais pour l’ OM, l’affaire est encore loin d’être gagnée. En effet, les statistiques de Vagner Dias (7 buts et 2 passes décisives en 15 matches avec l’AS Nancy-Lorraine, avant de se blesser gravement à la malléole en décembre dernier) susciteraient également l’intérêt d’autres clubs de Ligue 1, à savoir le Stade Rennais, le Stade Brestois, le SCO Angers et le Nîmes Olympique. Le mercato estival de l’ancien joueur de Gil Vicente (Portugal) s’annonce très mouvementé.