FC Nantes : Enfin la confirmation pour Pedro Chirivella ?

Annoncé depuis quelques semaines au FC Nantes, Pedro Chirivella devrait signer son contrat avec les Canaris sous peu. Le milieu de terrain est en fin de contrat à Liverpool où il n’a jamais eu sa chance avec Jürgen Klopp.

Annonce imminente pour Pedro Chirivella

A en croire Ouest France, Pedro Chirivella devrait s’engager avec le FC Nantes dans les prochaines heures. Le journal révèle que le milieu de terrain de Liverpool a passé avec succès sa visite médicale mercredi à Paris. Un contrat de trois ans l’attend désormais chez les Canaris qui sont en passe de boucler un nouveau coup à zéro euro. Le milieu de terrain espagnol arrive en effet au terme de son contrat avec les Reds cet été. Le FC Nantes s’était déjà offert Jean-Charles Castelletto gratuitement. Comme son futur coéquipier espagnol, le défenseur camerounais était en fin de contrat au Stade Brestois et s’est engagé pour trois saisons avec le FCN.

Le FC Nantes pour relancer Chirivella ?

En signant au FC Nantes, Pedro Chirivella compte sans doute mettre un terme à son calvaire à Liverpool. Depuis qu’il a signé chez les Reds en 2015, le milieu espagnol n’a jamais eu sa chance avec l’équipe première. Il a fait l’objet de divers prêts à Extremadura (D2 espagnole) et aux Pays-Bas (Go Ahead Eagles et Willem II). Cette saison, le joueur formé à Valence n’a disputé que six rencontres avec les A. Avec Christian Gourcuff, le milieu de 23 ans devrait avoir sa chance, surtout que le club compte être compétitif la saison prochaine. En plus de Castelletto, Nantes a levé l’option d’achat de Moses Simon, son meilleur atout offensif la saison dernière. Le Nigérian vient d’ailleurs d’être élu par les supporters nantais meilleur joueur du FCN pour la saison 2019/2020.