OL Mercato : Mamadou Sakho bientôt à l’Olympique Lyonnais ?

À la recherche d’un défenseur central, l’ OL aurait braqué ses radars sur Mamadou Sakho de Crystal Palace. Sept ans après son départ du PSG, il serait l’une des priorités de l’Olympique Lyonnais cet été.

OL : Négociations avancées pour Mamadou Sakho ?

L’OL tenterait en ce moment de recruter Mamadou Sakho, le défenseur formé et révélé au Paris Saint-Germain avant son exil en Angleterre. En quête de renforts pour sa défense, le Tricolore aurait le profil visé par Rudi Garcia. L’Olympique Lyonnais serait en contact avec les représentants de l’arrière axial en vue d’un transfert. L’Équipe croit savoir que « les négociations avancent » et pourraient aboutir au « premier gros coup de ce mercato estival ». La source précise que Juninho et son staff avancent sur le dossier « dans la plus grande discrétion ». Cependant, les responsables de l’OL auraient un plan B en cas d’échec des négociations avec Mamadou Sakho. Le joueur des Eagles est sous contrat avec Crystal Palace jusqu’à fin juin 2021 et vaut 9,5 M€ sur le marché, selon Transfertmarkt.

Quelles sont les pistes explorées par l'OL en plan B ?

Les pistes menant vers Samuel Gigot (Spartak Moscou), Marash Kumbulla (Hellas Verone), Nordi Mukiele (RB Leipzig) ou encore Maximilian Wöber (RB Salzbourg) sont aussi explorées par les recruteurs des Gones. Il faut rappeler que Joachim Andersen, transféré de la Sampdoria à 24 M€ hors bonus, et le Brésilien Marcelo n’ont pas donné satisfaction cette saison. Pour preuve, l’OL a encaissé 27 buts en 28 matchs de Ligue 1 et a fini 7e. Lyon cherche donc un solide arrière pour former une paire avec Jason Denayer, le seul à avoir tiré son épingle du jeu dans la défense axiale de Rudi Garcia.