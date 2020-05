Bordeaux : Frédéric Longuépée confirme le départ d’un cadre

Au cours d’un entretien accordé à France Bleu Gironde, Frédéric Longuépée a confirmé le départ de Souleymane Cissé. Celui-ci occupait le poste de directeur technique des Girondins de Bordeaux.

Frédéric Longuépée acte le départ de Souleymane Cissé

Dans les tuyaux depuis quelques jours, le départ de Souleymane Cissé vient d’être confirmé. Dans une interview à France Bleu Gironde, Frédéric Longuépée a entériné la démission de celui qui était jusqu’alors le directeur technique des Girondins de Bordeaux. « Souleymane est quelqu’un que j’apprécie beaucoup (…) Cela fait partie de la vie du football et des organisations. Je lui souhaite bon vent, il va nous manquer », a déclaré le président bordelais. Celui-ci en profite pour révéler la raison du départ de son directeur technique. « Souleymane a exprimé une forme de déception en n’ayant pas pu observer un plus grand nombre de jeunes de la réserve intégrer l’équipe première », a-t-il justifié.

La succession de Souleymane Cissé déjà ouverte

Avec ce justificatif, Frédéric Longuépée entend mettre un terme aux spéculations autour de la démission de Souleymane Cissé. Son départ intervient alors que la FIFA suspecte un possible transfert frauduleux de Thibault Klidjé. De même, elle survient dans un contexte de crise entre la direction des Girondins et les Ultramarines. Cette frange de supporters entend obtenir la tête de Frédéric Longuépée et le départ de King Street, le principal actionnaire du club. Quelques noms circulent déjà pour prendre la succession de Cissé à Bordeaux. Laurent Viaud (Angers), Thomas Fernandez (Niort) et Henri Stambouli sont présentés comme des candidats à sa succession.