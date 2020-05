Bordeaux : Démission, King Street, les vérités de Longuépée

Frédéric Longuépée s’est de nouveau exprimé sur les sujets qui touchent actuellement les Girondins de Bordeaux. Le président du club au scapulaire a tout déballé au micro de France Bleu Gironde au moment où des tensions règnent avec les Ultras.

Frédéric Longuépée ferme la porte à un départ

En guerre ouverte avec les Ultramarines, Frédéric Loguépée s’accroche. Si les Ultras bordelais veulent la tête du président des Girondins et le départ de son équipe, le dirigeant bordelais est ferme : il ne partira pas. Il l’a fait savoir dans un entretien diffusé vendredi sur France Bleu Gironde. Il privilégie la voie du dialogue. « Non, je n'y ai jamais songé (à démissionner, NDLR). (…) Je n'ai pas la prétention de tout faire bien mais on ne peut pas non plus tout faire mal. Il y a un point d'équilibre à trouver et il ne peut être trouvé que dans le dialogue », a-t-il confié. Cette sortie du président bordelais intervient au lendemain de celle de Nicolas Florian. Le maire de Bordeaux a promis de hausser le ton face à la crise que traverse les Girondins.

Bientôt la mise au point de King Street ?

Dans une précédente sortie, l’édile avait notamment demandé des comptes à King Street. Frédéric Longuépée promet que le maire sera bientôt contacté par le fonds d’investissement américain. « Je pense que King Street lui rappellera (ses stratégies et ses engagements) très bientôt par écrit », a déclaré le patron des Girondins. Lequel assure que le fonds est « engagé dans la durée » et « saura honorer ses engagements ». Frédéric Longuépée a également rappelé qu’il comptait poursuivre ceux qui s’attaquent à l’institution qu’incarne le club. « Je pars du principe que lorsque l'institution est attaquée, il faut la protéger. J'ai effectivement demandé à nos conseils juridiques d'examiner les initiatives pouvant être prises pour pouvoir attaquer les personnes s'attaquant à l'institution Girondins de Bordeaux », a-t-il indiqué.