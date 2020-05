Coronavirus : Le PSG met en vente ses masques officiels !

Comme bon nombre de clubs professionnels, le PSG a démarré ce vendredi la commercialisation de ses propres masques de protection pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

PSG : Des masques créés à l’effigie du club

Le Paris Saint-Germain a mis en vente ce vendredi des masques aux couleurs du club afin de se protéger du coronavirus. Ces masques sont pour l’instant disponibles en deux modèles différents, l’un en rouge et bleu reprenant le motif du maillot du club et l'autre en noir avec l'inscription « Ici c'est Paris » en motif. Ces deux masques à l’effigie du PSG sont disponibles en taille adulte seulement et sont mis en vente dans les boutiques officielles et sur la boutique en ligne du club. Le Paris Saint-Germain a souhaité répondre aux besoins de ses supporters et des membres qui souhaitent montrer leur identification au club parisien via un produit officiel de qualité.

15 € pour s'offrir les deux masques !

Ces masques de protection sont faits en coton. Ils sont « certifiés AFNOR, catégorie 2, réutilisables » et « lavables à 60°C jusqu’à 5 fois ». Ces deux modèles sont disponibles pour 15 euros. Répondant aux normes de santé, l’utilisation maximale recommandée est de huit heures après chaque lavage.