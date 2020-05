Juventus Mercato : Jorginho encore dans les pas de Sarri ?

Au moment où la piste menant à Arthur se complique sérieusement, la Juventus pense à une alternative. Celle-ci pourrait être le milieu de terrain de Chelsea, Jorginho.

Jorginho et Maurizio Sarri, inséparables ?

Ce matin, le Corriere dello Sport révèle que l'une des cibles de la Juventus a pris du plomb dans l'aile. En effet, Arthur ne serait pas disposé à quitter le FC Barcelone et compte bien au contraire s'y imposer. Ce qui ne serait pas forcément du goût du Barça, qui aimerait de son côté que son Brésilien revoit sa position. Les Catalans chercheraient en effet à l'inclure dans le transfert de Miralem Pjanic, dont le prix ne serait pas abordable en cette période de crise. En perdant l'ancien lyonnais, la Vieille Dame pourrait entamer le processus de rajeunissement de l'équipe, même si la perte de technicité pourrait être préjudiciable.

Et si la Juventus se prépare à un départ de son milieu bosnien, elle cherche des options pour le remplacer. Les noms de Leandro Paredes, mais surtout Jorginho reviennent. On sait que l'actuel numéro 5 de Chelsea est très apprécié de Maurizio Sarri. Les deux hommes se cont côtoyés pendant 3 ans à Naples, et l'entraîneur l'avait emmené avec lui à Chelsea en 2018. Les dirigeants des Blues seraient entrés en contact avec ceux des Bianconeri, non seulement pour Jorginho mais aussi parce que les Italiens ont une autre cible à Chelsea, Emerson Palmieri, afin de renforcer leur côté gauche. Jorginho est sous contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2023 et sa valeur est estimée à 52 millions d'euros selon Transfermarkt.