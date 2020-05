Montpellier HSC : Andy Delort fait une petite leçon à Aulas

Jean-Michel Aulas, président de l’OL, se bat pour une reprise de la Ligue 1, arrêtée fin avril par la LFP. Andy Delort, attaquant du Montpellier HSC, a jugé bon de rappeler la situation sanitaire en France au dirigeant lyonnais.

Aulas toujours chaud pour une reprise de la saison

L’OL a fini 7e de Ligue 1 suite à l’arrêt prématuré de la saison après la 28e journée. Ce classement ne permet pas à l’Olympique Lyonnais de participer à une compétition européenne la saison prochaine (Ligue des Champions ou Ligue Europa). Pour Jean-Michel Aulas, la décision de la Ligue de Football Professionnel est hâtive, inacceptable et injuste. Alors, le dirigeant des Gones multiplie les actions pour convaincre la Ligue de relancer la saison, comme l'a déjà fait l'Allemagne qui devrait être bientôt suivie par l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre.

Andy Delort invite le Lyonnais à ouvrir les yeux

Andy Delort n’adhère pas au combat de Jean-Michel Aulas. Pour le joueur du Montpellier HSC (8e et à 1 point du 5e après l’arrêt de la Ligue 1), le président des Rhodaniens gagnerait à ouvrir les yeux sur la situation sanitaire au lieu de réclamer la reprise de la saison. « Président, un de mes coéquipiers a été touché gravement par ce virus. On a été choqué, on a eu peur pour lui, pour nos proches, pour nous. Les malades du Covid-19 sont dans nos hôpitaux, se battent pour vivre et on ne remercie jamais assez le personnel soignant », a en effet posté l’international algérien de 28 ans sur son compte Twitter. Junior Sambia est le joueur montpelliérain qui avait été atteint par le coronavirus.