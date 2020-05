Ligue 1 : OL, Aulas réagit à la reprise des entrainements

La reprise des entrainements dès le 2 juin est un soulagement pour Jean-Michel Aulas et les clubs de Ligue 1. Le président de l’OL a d’ailleurs réagi à la nouvelle annonce du Premier Ministre.

Jean-Michel Aulas veut des matchs amicaux en juin !

Jean-Michel Aulas a commenté la présentation de la phase 2 du déconfinement par Édouard Philippe, dans un communiqué officiel. Il se réjouit de la possible reprise des entrainements, mais déplore le fait qu’aucun match, même amical, ne soit encore autorisé. « Cette autorisation répond néanmoins aux sollicitations et aux besoins des 3 clubs concernés par les compétitions que les organisateurs ont décidé de maintenir depuis le début de la pandémie : la Ligue des Champions féminine et masculine pour l’UEFA, les Coupes de France féminine et masculine pour la FFF, la Coupe de la Ligue pour la LFP », a commenté le patron de l’OL. En effet, les stades resteront fermés jusqu’au 21 juin, selon le gouvernement. Jean-Michel Aulas est pourtant impatient de savoir quand son équipe pourra affronter une autre équipe dans le cadre de sa préparation estivale. « L’Olympique Lyonnais attend désormais la confirmation que des rencontres amicales pourront bien être organisées à partir du 22 juin comme annoncé… », a-t-il réagi.

Le PSG et l'OL défavorisés ?

Contrairement à la Ligue 1 arrêtée définitivement le 30 avril par la Ligue de Football Professionnel (LFP), les quatre autres grands championnats européens ont repris ou vont reprendre. La Bundesliga (Allemagne) a repris le 16 mai, la Liga (Espagne) redémarrera le 11 juin, la Premier League (Angleterre) reprendra le 17 juin et la Serie A (Italie), le 20 juin. Une reprise qui donne un gros avantage aux équipes de ces championnats comparativement à celles de France, selon Jean-Michel Aulas. Ce dernier estime que « le PSG et l’OL seront ainsi un peu moins défavorisés.... » avec la reprise des entrainements. Et le dirigeant du club rhodanien d’insister sur l’arrêt de la Ligue 1 et une « décision si pénalisante ».