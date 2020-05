Bundesliga : Folle course à la C1, les enjeux de la 29e journée !

Plus de suspense pour le titre en Bundesliga, mais celui pour la course à la Ligue des Champions grandit de matchs en matchs. Les enjeux de la 29e journée !

Bundesliga, un Top 5 plus indécis que jamais

Après avoir remporté le Klassiker, le Bayern Munich sera, sauf immense retournement de situation, une nouvelle fois champion. Les enjeux de la 29e journée demeurent en l'attribution des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Deuxième avec 57 points, le Borussia Dortmund se déplacera chez la lanterne rouge, Paderborn, qui reste sur 3 matchs nuls et qui a absolument besoin d'une victoire pour entrevoir une lueur d'espoir pour le maintien. Un tout autre résultat serait alors certainement synonyme de coup de grâce et renverrait probablement Paderborn en 2. Bundesliga.

Dès ce soir (20 h 30), le Bayer Leverkusen (5e, 53 points) essaiera de corriger la claque subie à domicile mercredi contre Wolfsbourg, mais le déplacement à Fribourg, candidat à la Ligue Europa, s'annonce ardu. De même, après deux matchs sans victoire, le Borussia Mönchengladbach (4e, 53 points également) devra impérativement remettre le machine en route s'il veut conserver sa 4e place. Si ces deux équipes gagnent, la pression sur Leipzig (3e, 55 points), qui se déplacera lundi à Cologne, sera monumentale. Si ses deux poursuivants les plus proches l'emportaient, le RBL devra en faire de même s'il ne veut pas chuter au classement et perdre son précieux sésame pour la Ligue des Champions.

L'étoile du Werder Brême

Après avoir renoué avec la victoire à Fribourg la semaine dernière, la chance du Werder a peut-être tourné. Quatre jours plus tard, il tenait M'Gladbach en échec, et samedi, c'est une bête malade qui se présentera face à eux. Au plus mal, Schalke 04 reste sur 10 matchs sans victoire et n'a marqué que 5 buts en 2020. Un nouveau résultat positif du Werder pourrait confirmer la nouvelle dynamique, puisqu'il compte 4 points de retard sur le barragiste mais aura aussi un match en retard à rattraper mercredi contre Francfort.

Barragiste, le Fortuna Düsseldorf a rendez-vous à l'Allianz Arena pour un match ô combien compliqué face au Bayern Munich. L'occasion pour les plus menacés de ses concurrents de se donner une bouffée d'oxygène.

Pronostics (non garantis)

La 28e journée a déjoué tous nos pronostics. 2/9 seulement malgré un score exact.

Fribourg 0-1 Bayer Leverkusen

Mayence 1-1 Hoffenheim

Wolfsbourg 2-1 Eintracht Francfort

Schalke 04 0-2 Werder Brême

Hertha Berlin 2-0 Augsbourg

Bayern Munich 5-0 Fortuna Düsseldorf

Borussia M'Gladbach 4-1 Union Berlin

Paderborn 1-2 Borussia Dortmund

Cologne 0-3 RB Leipzig